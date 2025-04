Milad y el Registro Nacional de Hinchas: Necesitamos soporte legislativo para implementarlo

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se presentó este martes en el Congreso Nacional tras ser invitado a la Subcomisión Crimen Organizado de la Cámara de Diputados a raíz de los hechos de violencia que se registraron el jueves pasado en el marco del duelo entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores, donde se registró el fallecimiento de dos hinchas albos en las afueras del estadio Monumental y una invasión de cancha que terminó con la suspensión del partido.

A la instancia también fueron citados el ministro de Seguridad, Luis Cordero; el titular de la cartera del Deporte, Jaime Pizarro; el fiscal nacional Ángel Valencia; y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Luego de la reunión, en medio de las insistentes preguntas de la prensa, el mandamás del fútbol chileno explicó que "estamos aquí para trabajar en conjunto. Todos tenemos responsabilidad. El Registro Nacional de Hinchas necesita una ley para el manejo de datos. Estamos trabajando con la autoridad. Necesitamos un soporte legislativo para implementarlo".

En la misma línea, apuntó que "hay gente que nos ha llevado a tribunales por el registro. Las personas que inscritas lo han hecho de manera voluntaria y eso se agradece. Nosotros podemos aplicar el derecho de admisión, pero si no hay ley, no podemos aplicar sanciones con respecto a lo que sucede en los estadios".

Al ser consultado por la posibilidad de que la fuerza policial vuelva al interior de los recintos deportivos, el dirigente señaló escuetamente que "no podemos exigir eso".

Más temprano esta misma jornada, el mandamás del balompié criollo hizo frente al emplazamiento que le realizó la diputada Marisela Santibáñez, quien criticó que no se presentara a la Comisión de Deportes, a la cual también había sido citado.

"Vamos a venir con un plan estratégico para hablarlo con ellos. Vamos a asistir la próxima semana, con el ministro Cordero. Nosotros siempre respondemos todas sus inquietudes, se las mandamos por escrito. Además me reúno con varios diputados de la comisión", indicó Milad.