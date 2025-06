Milad y las críticas del Presidente Boric: Me extraña, creo que le falta información

Pablo Milad, presidente de la ANFP, respondió a las palabras del Presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública, donde responsabilizó a la entidad y los clubes las deficiencias de seguridad en los estadios. El dirigente apuntó a los asesores del mandatario, aunque abrió puertas para el diálogo.

"Nosotros hemos pedido en más de ocho ocasiones una reunión para mostrarle lo que estamos haciendo, porque los asesores parece que no le informan completamente. Creo que vamos a tener que seguir trabajando como hemos hecho", señaló a la prensa.

"Creo que las palabras fueron desproporcionadas. Me extraña la declaración del Presidente, porque hemos trabajado con el IND y con el Ministerio del Deporte de la mano. Hemos creado una sinergia con mucha fuerza, trabajando con un objetivo en común, agregó.

"Pero yo creo que le falta información o no le informaron de muy buena forma, porque las relaciones han sido muy estrechas", puntualizó.

Presidente Boric: "Los clubes y ANFP son los responsables de privar a la familia de la alegría del fútbol"

Milad expresó que "a ningún club le conviene que no vaya la gente a los estadios. Por eso estamos trabajando en conjunto con las instituciones, siempre por el bien común. Queremos que la familia también vuelva en pleno al estadio con tranquilidad".

De todas formas el dirigente dijo que "no es un conflicto. Solamente es clarificar un tema que a lo mejor el Presidente no tiene toda la información, y con mucho respeto se lo digo. Feliz que me reciba con todo mi equipo para explicarle el trabajo que hemos hecho. La idea es sumar, trabajar juntos y seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora".

"Siempre hemos tenido una buena disposición. Solamente digo que no me ha recibido, que soy el único en Sudamérica que no lo ha recibido el Presidente, ni tampoco ha ido a ningún partido. Lo invitamos a todos los partidos también, independientemente que el momento no es el mejor futbolísticamente en nuestra selección, pero ahí es donde hay que apoyar, cuando las cosas no están bien", añadió.

"La mesa de seguridad y programación ha funcionado cien por ciento bien. O sea, me extraña que se haya dicho que no se cumple la ley, nosotros somos los más interesados para que se cumpla", argumentó Milad.

Respecto a anteriores palabras del ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre las diferencias en operativos entre partidos nacionales e internacionales, dijo: "Son totalmente diferentes las exigencias, horarios y también podría decir que hay mayor flexibilidad cuando son partidos internacionales. No se trata de buscar culpables acá, busquemos soluciones".

"El país avanza buscando soluciones. Nosotros hemos tenido la mejor disposición y la vamos a seguir teniendo. Esto no es ninguna ruptura, al contrario. El Consejo de Presidente lo que más quiere es que se llenen los estadios", finalizó Milad al respecto.