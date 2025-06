Pablo Milad: Tengo responsabilidad, pero mi conciencia me dice que hemos fallado todos

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, comentó este viernes tras su llegada desde la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y se refirió al complicado momento que atraviesa la selección tras su eliminación del Mundial 2026.

"Me llamaron muchos presidentes para apoyarme en la situación que se vive acá. Hay un sentimiento de culpa generalizado. Tengo la responsabilidad del cargo, lo asumo, pero también mi conciencia dice que hemos fallado todos desde la formación, instituciones, técnicos, preparadores físicos y todo lo que rodea el futbol día a día", sostuvo.

Tras esto, Milad explicó que "esto no puede parar un recambio generacional a la cabeza de Nicolás Córdova, ya que entre 2021 y 2022 hicimos un diagnóstico, el cual fue enfocado en las falencias que vimos al visitar cada club. Ellos están conscientes de que no fue un fracaso del presidente y del directorio, sino de todo el sistema del futbol chileno".

"Se está mejorando hace un par de años. Los frutos no se ven de inmediato, pero está la disposición a mejorar y ahora veremos cómo estamos. Nosotros se nos presentó un proyecto de capacitación que hicimos de la mano con INAF y Conmebol, a profesores de educación física en 86 municipios del país para masificar el futbol", agregó.

Milad se refirió a su postura en el cargo: "Primero hay que conservar la institucionalidad, porque o si no pasaríamos con presidentes nuevos todos los meses y años, no solo en el futbol. También hay que abrirse a la comunicación y eso siempre lo tuve", dijo.

"Todo partió con una reunión que tuvieron ocho o nueve clubes de los cuales hablaron cinco conmigo respecto a las inquietudes con el futbol joven y los gastos de la ANFP, el tratamiento de Turner con TNT y la situación de la organización de algunos campeonatos que estamos viendo con la comisión, junto a la separación de la ANFP", añadió.

Finalmente, el mandamás de la ANFP explicó que "en ningún momento me dijeron 'aquí no queremos revolucionarnos, si no comunicarnos'. Mi elección fue un acto democrático y si ellos consideran que no lo hecho bien, porque la interna sabe, lamentablemente las noticias son de resultados, pero no se ve que se está haciendo y no sé comunica".