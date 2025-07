Pablo Milad: "Termino mi mandato el 2026 y no voy a ir a la repostulación"

Pablo Milad, presidente de la ANFP, habló sobre su futuro en el fútbol chileno y aseguró que no buscará la reelección, por lo que su ciclo terminará como está estipulado, en 2026.

Milad hizo esta declaración durante la visita al Estadio El Teniente de Rancagua, que será sede del Mundial Sub 20 en nuestro país, tras ser consultado si estará para el inicio de las próximas clasificatorias en 2027.

"No, yo termino mi mandato el 2026 y no voy a ir a la repostulación", respondió.

Milad también habló sobre la búsqueda de un director técnico en La Roja, que será dirigida de forma interina por Nicolás Córdova en los cuatro partidos que quedan en 2025 (los dos últimos de las Clasificatorias y dos amistosos).

"Todo tiene que seguir su curso, no quiero adelantar nada, no tenemos prisa en contratar, la primera clasificatoria es en junio o marzo de 2027, tenemos tiempo", explicó Milad.

En la misma línea, indicó que "hay materia prima, hay que trabajar, no hay grandes estrellas, pero hay que fortalecer la parte colectiva, ese es nuestro fuerte, no hay jugadores desequilibrantes, que ganen el partido solos, ya no tenemos jugadores de ese estilo como Alexis (Sánchcez), tenemos que pensar algo colectivo, y eso requiere tiempo, trabajo y un proceso de desarrollo, con jóvenes, y esa será la política que vamos a aplicar".