Pablo Milad y las críticas de Michael Clark: No sé si hubiese dicho lo mismo con otro resultado

Pablo Milad, presidente de la ANFP, estuvo presente en el Avant Premiere de la película "Eterno" y se refirió a los fuertes dichos de Michael Clark en contra de la asociación luego de la negativa decisión de suspender el clásico que Universidad de Chile terminó perdiendo ante la UC.

"A Michael lo conozco mucho. No sé si hubiese dicho lo mismo con otro resultado. Es lo que pasa a veces cuando se pierde, también se va la capacidad de razonar. Lo entiendo por ese lado. No fueron palabras desde el corazón", comentó a Cooperativa Deportes el mandamás del ente rector.

Posteriormente, apuntó que: "Son (palabras) desafortunadas, no ayudan a nada. No ayudan a nada. Lo que él tiene que ahora es motivar a Universidad de Chile, que tiene un compromiso tan importante, el jueves vamos a estar apoyándolo desde Chile".

Finalmente, Milad se refirió a la "falta de apoyo" que acusó Clark: "Te puedo demostrar que no. Nosotros modificamos hartos partidos con Conmebol para que tuvieran ellos más tiempo y también fui el único presidente de Federación que lo acompañó a Paraguay. Tuvimos largas conversaciones de horas y lo sabe muy bien".