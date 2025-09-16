¿Puede Sergio Jadue volver a ser presidente de la ANFP?

En los últimos días, versiones de prensa hablaron de la posibilidad de que Sergio Jadue, expresidente del fútbol chileno, regrese a nuestro país y vuelva a la testera de la ANFP.

Esto ocurrió a partir de los dichos del periodista Milton Millas en el podcast "El Gerente", del diario The Clinic, programa donde el comunicador aseguró que Jadue le dijo "que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo".

Sin embargo, dicha intención choca con una resolución de la FIFA que lo inhabilitó de por vida para ejercer cualquier actividad vinculada al fútbol, a nivel nacional e internacional.

El documento lo declara culpable de infringir normas de conducta, lealtad, conflictos de interés y corrupción, estableciendo una prohibición total para desempeñarse en cargos administrativos, deportivos o de cualquier otra índole dentro del sistema FIFA.

Jadue dejó la presidencia de la ANFP en 2015, en medio del escándalo conocido como FIFA Gate y se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con corrupción en contratos de la Conmebol y pasó a ser testigo colaborador. Para que su eventual candidatura sea posible, tendría que levantarse la sanción que hoy sigue plenamente vigente.