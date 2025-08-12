Secretario general de la ANFP y Roberto Tobar se reunieron con Aníbal Mosa en el Monumental

Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, y Roberto Tobar, jefe de la comisión arbitral, sorprendieron este martes con una visita al Estadio Monumental y se reunieron con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, en medio de las polémicas que han reclamado desde Colo Colo.

El cuadro albo ha cuestionado a los árbitros en las últimas semanas, destacando el más reciente antecedente, el fuerte descargo, con insultos, de Arturo Vidal contra Felipe González el pasado domingo en Viña del Mar, tras el empate de Colo Colo y Everton en Sausalito.

De momento, la ANFP y Colo Colo no se han pronunciado sobre los motivos de esta reunión, la cual se realizó solo horas antes de la sesión que debe realizar el Tribunal de Disciplina de la ANFP para revisar los incidentes de la fecha 19 de la Liga de Primera.

El próximo partido de Colo Colo será este sábado en el Monumental, a las 15:00 horas (19:00 GMT), ante Universidad Católica en el clásico, por la fecha 20 del torneo.