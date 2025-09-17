Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.9°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Sergio Jadue emplazó a Milton Millas por supuesto retorno a la ANFP: Miltonteras, es mentira, estúpido

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El exdirigente del máximo ente del fútbol chileno se mostró molesto contra el periodista.

Sergio Jadue emplazó a Milton Millas por supuesto retorno a la ANFP: Miltonteras, es mentira, estúpido
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, respondió con dureza al periodista Milton Millas luego de que el comunicador insinuara un supuesto regreso al máximo ente del fútbol chileno: "Miltonteras, es mentira, estúpido".

Según Red Gol, existió una llamada de 26 minutos entre ellos. Tras esto, el exdirigente envió un contundente mensaje: "Veo que el término 'Miltonteras' es uno de los mejores y más justos apodos que existen en el fútbol chileno".

Todo esto se debió al rumor que lanzó Millas en el podcast "El Gerente", de The Clinic: "Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se postularía nuevamente como presidente del fútbol chileno".

Sin embargo, de acuerdo a lo publicado este miércoles Jadue desmintió esta información, ya que, además, existe una prohibición de la FIFA que le impide ejercer cualquier cargo directivo relacionado con el fútbol desde 2016.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada