Sergio Jadue emplazó a Milton Millas por supuesto retorno a la ANFP: Miltonteras, es mentira, estúpido
El exdirigente del máximo ente del fútbol chileno se mostró molesto contra el periodista.
El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, respondió con dureza al periodista Milton Millas luego de que el comunicador insinuara un supuesto regreso al máximo ente del fútbol chileno: "Miltonteras, es mentira, estúpido".
Según Red Gol, existió una llamada de 26 minutos entre ellos. Tras esto, el exdirigente envió un contundente mensaje: "Veo que el término 'Miltonteras' es uno de los mejores y más justos apodos que existen en el fútbol chileno".
Todo esto se debió al rumor que lanzó Millas en el podcast "El Gerente", de The Clinic: "Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se postularía nuevamente como presidente del fútbol chileno".
Sin embargo, de acuerdo a lo publicado este miércoles Jadue desmintió esta información, ya que, además, existe una prohibición de la FIFA que le impide ejercer cualquier cargo directivo relacionado con el fútbol desde 2016.