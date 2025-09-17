Sergio Jadue emplazó a Milton Millas por supuesto retorno a la ANFP: Miltonteras, es mentira, estúpido

El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, respondió con dureza al periodista Milton Millas luego de que el comunicador insinuara un supuesto regreso al máximo ente del fútbol chileno: "Miltonteras, es mentira, estúpido".

Según Red Gol, existió una llamada de 26 minutos entre ellos. Tras esto, el exdirigente envió un contundente mensaje: "Veo que el término 'Miltonteras' es uno de los mejores y más justos apodos que existen en el fútbol chileno".

Todo esto se debió al rumor que lanzó Millas en el podcast "El Gerente", de The Clinic: "Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se postularía nuevamente como presidente del fútbol chileno".

Sin embargo, de acuerdo a lo publicado este miércoles Jadue desmintió esta información, ya que, además, existe una prohibición de la FIFA que le impide ejercer cualquier cargo directivo relacionado con el fútbol desde 2016.