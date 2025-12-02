Sergio Jadue: "¿Estoy arrepentido de muchas cosas? por supuesto que sí"

El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, reapareció ante los medios a 10 años de que estallaran los casos de corrupción entre altos dirigentes del fútbol mundial y su posterior huida del país con rumbo a Estados Unidos.

El calerano conversó con el podcast de Canal 13 "De qué estás" en un programa que se emitirá íntegramente este martes en la edición central de T13.

En el adelanto de la entrevista, Jadue expresa su arrepentimiento por lo ocurrido y acepta su culpabilidad en hechos relacionados con corrupción.

"Efectivamente, participe en un esquema que era habitual en el fútbol durante años, que sigue pasando y va a seguir pasando el fútbol", dijo.

"¿Estoy arrepentido de muchas cosas?, por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no la volvería a hacer. ¿Estoy orgullo de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no"", añadió.