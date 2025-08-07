Tagle y la multa que debe pagar ANFP a Warner: Hay que buscar un acuerdo que deje a ambos tranquilos

Posterior a la reunión de tres días citada por la ANFP tras el dictamen de la Corte de Apelaciones, que obliga a pagar una multa de más de 34 mil millones de pesos a TNT Sports, fue Juan Tagle quien se pronunció en su rol como presidente de Cruzados.

"Se discutieron los temas principales que están afectando la actividad ahora y en general hubo buenos acuerdos. Te das cuenta que hay más acuerdos que desacuerdos a nivel de los clubes", expresó el directivo de Universidad Católica desde Viña del Mar.

Seguido a esto, apuntó que: "En definitiva, no tuvimos otra opción que intentar llegar a un acuerdo. Ahora no queda más que trabajar juntos, con TNT y buscar un acuerdo que deje a ambas partes tranquilas".

"También hay que buscar por un lado cómo darle un mejor producto a nuestro socio y también las fórmulas de pagar una deuda que ya se hace definitiva y que hay que enfrentarla", sostuvo Tagle.

Finalmente, remarcó que: "Es muy bueno que se hagan instancias como esta. Incluso uno de los acuerdos fue tratar de hacerlo todos los años, porque siempre los consejos de presidentes son acelerados, no se producen buenas instancias de conversación".