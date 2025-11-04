Arbitros amenazan con paro tras conflicto por falta de estacionamientos

Una insólita situación amenaza con paralizar el fútbol chileno. Los árbitros, agrupados en su sindicato, decidieron no entrenar durante las jornadas de lunes y martes en señal de protesta, una medida que podría escalar y afectar el normal desarrollo del partido entre U. de Chile y Everton programado para el miércoles.

El origen del conflicto se remonta al traslado temporal de su lugar de entrenamiento. Debido a la preparación del Mundial Sub 20, los jueces fueron movidos del complejo de Quilín al recinto "Fernando Riera". En ese momento, la promesa de la ANFP fue que, una vez finalizado el evento, regresarían a sus instalaciones habituales.

Cuando regresaron, se encontraron con un problema logístico clave: La falta de estacionamientos suficientes para todos. Según la información entregada por Cooperativa Deportes, esta molestia fue escalando hasta que el sindicato, presidido por Cristián Droguett, tomó la determinación de suspender las prácticas como principal medida de presión.

Si bien no se trata de un paro legalmente constituido, la acción de no entrenar busca visibilizar lo que consideran un "destrato" y el incumplimiento de una promesa por parte de la dirigencia. La queja principal radica en que, tras finalizar el evento internacional que motivó su traslado, no se les ha permitido volver al complejo que utilizaban originalmente.

A pesar de la medida de fuerza, algunos árbitros, especialmente los de categoría FIFA han decidido entrenar por su cuenta para no perder el ritmo de competencia.