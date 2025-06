Enrique Osses sorprendió al revelar de qué equipo es hincha

Pese a haberse retirado del referato en 2016, a Enrique Osses se le sigue recordando como una figura controvertida, acusado de -presuntamente- favorecer a diferentes equipos, pero se desmarcó de las especulaciones con una llamativa respuesta.

El exárbitro FIFA y otrora jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP conversó con el periodista Jorge Gómez, "Pelotazo", en YouTube, donde se le consultó sobre su equipo favorito.

"Los equipos de negro... los árbitros, obviamente. No tengo ningún equipo de fútbol que me apasione, solamente me apasiona el arbitraje", puntualizó el otrora colegiado chileno.

En la misma línea, argumentó que "he estado ligado al fútbol durante 30 años ya y en el arbitraje los mismos 30, por lo tanto, es mi equipo en realidad y voy a seguir siendo hasta el día que ya deje de existir en esta vida".

En medio de la conversación, surgió el nombre del también exsilbante Carlos Chandía, quien no ha tenido problemas en admitir que es fanático de Ñublense: "Fue bastante vivo".

Osses, insistió en que "yo no tengo ninguna preferencia por ningún color de camiseta en Chile ni en el extranjero".