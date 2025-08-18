¿Fue falta de Tamayo a Ramos? ANFP liberó audios del VAR en el empate de U. Española con Iquique

El empate 2-2 entre Unión Española y Deportes Iquique en Santa Laura levantó la polémica en torno al arbitro Felipe González, quien fue cuestionado por ambos equipos, lo que hizo que la Comisión de Árbitros liberase los audios del VAR en los tres penales cobrados.

La primera situación ocurrió al cierre del primer tiempo (42'), cuando un centro de Gabriel Norambuena dio en la mano de Agustín Venezia. El juez marcó la pena máxima de inmediato y el VAR ratificó la decisión. Ignacio Jeraldino convirtió desde los doce pasos para sellar el 1-1 parcial.

La acción más polémica llegó en el complemento (77'), ya que Álvaro Ramos cayó en el área tras un cruce con Bianneider Tamayo y el árbitro cobró penal pese a lo leve del contacto. Según el audio, en la cabina se describió una "zancadilla imprudente del defensor con su rodilla derecha", confirmando el cobro.

Finalmente, González cobró un tiro libre a favor de Unión Española por una falta de Marcelo Jorquera sobre Kevin Contreras, pero la infracción pareció estar sobre la línea del área. Aquí el VAR fue clave para corregir al árbitro, llamándolo a revisar la jugada y determinar que, por reglamento, correspondía la pena máxima.