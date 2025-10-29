Piero Maza fue nominado a mejor árbitro del mundo por la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) incluyó al chileno Piero Maza entre los nominados al premio para el mejor árbitro masculino del mundo en 2025, tal como anunciaron en su sitio web.

La institución incluyó al referí nacional en una lista de 25 candidatos, cuyo vencedor será elegido por un jurado internacional conformado por periodistas deportivos de 120 países; tal como otras categorías por anunciarse como mejor arquero, mejor jugador o mejor entrenador.

Además de Maza, los controversiales Jesús Valenzuela (Venezuela) y Wilton Sampaio (Brasil) también figuran en la nómina. Los otros sudamericanos en carrera son los argentinos Darío Herrera y Facundo Tello, el uruguayo Esteban Ostojich y el brasileño Rafael Claus.

La IFFHS aclaró que todas las categorías tendrán como criterio el año natural 2025 (es decir, de enero a diciembre) y los resultados serán publicados después del 10 de diciembre.

Revisa la lista de candidatos: