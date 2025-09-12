Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Arbitros chilenos

Roberto Tobar defendió a Cristián Garay de las críticas de Ancelotti

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jefe de los jueces chilenos aseguró que el referí nacional "está tranquilo".

Roberto Tobar defendió a Cristián Garay de las críticas de Ancelotti
El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, salió en defensa del juez chileno Cristián Garay luego de ser fuertemente criticado en Brasil por su cometido en el partido del pasado martes ante Bolivia por la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026.

"Es penal", dijo tajante Tobar a La Tercera.

"Después de la disputa existe un movimiento adicional de la pierna derecha del defensor brasileño que impacta la canilla izquierda del atacante boliviano", explicó.

Tobar no quiso cuestionar las críticas de Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, y del presidente de la CBF, y aseguró que "esto pasa en todas partes del mundo cuando se sienten perjudicados".

"Hablé con Garay, está muy tranquilo", expresó.

En portada