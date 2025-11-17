Solo dos estarán en el Congreso: Así les fue a los candidatos del mundo del deporte en las elecciones
Carlos Chandía y Patricio Briones lograron ganar en sus distritos parlamentarios.
Otros conocidos postulantes no pudieron celebrar.
Este domingo se celebraron las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, unos comicios que tuvieron a varias figuras provenientes del mundo del deporte en busca de un lugar en el espectro político de Chile. Harold Mayne-Nicholls, quien aspiraba al sillón presidencial en La Moneda, terminó sexto en la carrera; mientras que en la disputa por llegar al Congreso, solo dos candidatos tuvieron éxito.
Mayne-Nicholls, extimonel de la ANFP y director en los Juegos Santiago 2023, logró sólo 19.377 votos a nivel nacional en la elección presidencial, equivalente al 1,40 por ciento de los sufragios.
En las parlamentarias, sólo tuvieron éxito el exárbitro Carlos Chandía (RN), en el distrito 19 de la Región del Ñuble; y el exbasquetbolista Patricio Briones (PDG), en el distrito 20 en el Biobío.
En Valparaíso, el técnico Jorge Garcés, el popular "Peineta", no pudo lograr su meta y perdió la elección con apenas 1,11 por ciento de los votos en el distrito 7.
Tampoco celebró en esa misma zona Rafael González (PR), expresidente de Santiago Wanderers.
En Santiago, el resultado que más acaparó la atención fue la pérdida de la reeleccion de la exatleta Erika Olivera (Demócratas), quien cumplió dos ciclos como diputada en el distrito 9 de la Región Metropolitana. Ganó en 2017 y 2021, pero en esta votación sólo logró el 2.31 por ciento.
En la Región del Maule, tampoco festejó Rubén Martínez, histórico trigoleador de Colo Colo. El campeón de América en 1991 tuvo el 3,09 por ciento de los votos en el distrito 18 y no pudo llegar al parlamento.
Misma suerte, pero en la carrera senatorial, tuvo el exfutbolista Ian Mac-Niven. El exgerente de la selección chilena perdió la elección con solo el 0,74 por ciento de los votos en circunscripción 9.
Revisa todos los datos electorales de los candidatos del deporte: