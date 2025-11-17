Solo dos estarán en el Congreso: Así les fue a los candidatos del mundo del deporte en las elecciones

Este domingo se celebraron las elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, unos comicios que tuvieron a varias figuras provenientes del mundo del deporte en busca de un lugar en el espectro político de Chile. Harold Mayne-Nicholls, quien aspiraba al sillón presidencial en La Moneda, terminó sexto en la carrera; mientras que en la disputa por llegar al Congreso, solo dos candidatos tuvieron éxito.

Mayne-Nicholls, extimonel de la ANFP y director en los Juegos Santiago 2023, logró sólo 19.377 votos a nivel nacional en la elección presidencial, equivalente al 1,40 por ciento de los sufragios.

En las parlamentarias, sólo tuvieron éxito el exárbitro Carlos Chandía (RN), en el distrito 19 de la Región del Ñuble; y el exbasquetbolista Patricio Briones (PDG), en el distrito 20 en el Biobío.

En Valparaíso, el técnico Jorge Garcés, el popular "Peineta", no pudo lograr su meta y perdió la elección con apenas 1,11 por ciento de los votos en el distrito 7.

Tampoco celebró en esa misma zona Rafael González (PR), expresidente de Santiago Wanderers.

En Santiago, el resultado que más acaparó la atención fue la pérdida de la reeleccion de la exatleta Erika Olivera (Demócratas), quien cumplió dos ciclos como diputada en el distrito 9 de la Región Metropolitana. Ganó en 2017 y 2021, pero en esta votación sólo logró el 2.31 por ciento.

En la Región del Maule, tampoco festejó Rubén Martínez, histórico trigoleador de Colo Colo. El campeón de América en 1991 tuvo el 3,09 por ciento de los votos en el distrito 18 y no pudo llegar al parlamento.

Misma suerte, pero en la carrera senatorial, tuvo el exfutbolista Ian Mac-Niven. El exgerente de la selección chilena perdió la elección con solo el 0,74 por ciento de los votos en circunscripción 9.

Revisa todos los datos electorales de los candidatos del deporte:

Diputados electos

Carlos Chandía, exárbitro (RN) 6,92 por ciento en distrito 19, Región del Ñuble

Patricio Briones (PDG) 3,09 por ciento en distrito 20, Región del Biobío

Perdieron la elección a diputado

Jorge Garcés (Independiente, Evopoli) 1,11 por ciento en distrito 7, Valparaíso

Rafael González (PR) 2,39 por ciento en distrito 7, Valparaíso

Jonathan Barrera (Dem) 0,37 por ciento en distrito 12, RM

Vicente Almonacid (Ind-Dem) 0,34 por ciento en distrito 10, RM

Jean Bonvallet (PSC) 0,72 por ciento en distrito 10, RM

Rubén Martínez (PDG) 3,09 por ciento en distrito 18, Región del Maule

Perdió la reelección a diputada

Erika Olivera (Dem) 2,31 por ciento en distrito 9, RM

Perdió la elección senatorial

Ian MacNiven (Ind-Dem) 0,74 por ciento, Circunscripción senatorial 9, Región del Maule

Julio Martínez Colina (PNL) 3,79 por ciento, Circunscripción senatorial 6, Valparaíso

Elección presidencial