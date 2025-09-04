Arturo Vidal afronta querella por fallido documental sobre su vida

Una compleja situación fuera de las canchas vive el mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal, quien enfrenta una querella por estafa y apropiación indebida de parte de productora Pixihouse.

La agencia aseguró haber invertido más de 96 mil dólares en un documental sobre la vida del nacido en San Joaquín, aunque la producción nunca se concretó.

Según publicó La Tercera, la acción judicial fue ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, y es patrocinada por la abogada Leonarda Villalobos.

De acuerdo a la misma publicación, la querella fue declarada inadmisible, no obstante, la disputa seguirá su curso en tribunales.

En la querella se explica que en 2024 se iniciaron las conversaciones entre el productor Antonio Inostroza, dueño de Pixihouse, y Arturo Vidal, quien mostró interés en un proyecto que retratara su vida.

Ante ello hubo reuniones con sus representantes, grupos de WhatsApp y visitas al Monumental ante lo cual la agencia elaboró guiones, escaletas y presentaciones formales, además de realizar pagos a distintas sociedades ligadas al círculo de Vidal, entre ellas Haras Ill Campeone, VIBRA Marketing SpA y SPAgency SpA.

Incluso se habló de un nombre tentativo: "KING: Arturo Vidal - En primera persona".

Pese a ello, el entorno del jugador dilató las conversaciones hasta que la situación se hizo insostenible en abril de 2025 cuando Vidal lanzó el podcast "El Reinado de Vidal", cuyo formato, según la productora, era prácticamente idéntico al que habían desarrollado.

Pixihouse estima que, además de los pagos directos, incurrió en costos adicionales que elevarían el perjuicio a más de 200 millones de pesos.