Arturo Vidal apareció en programa argentino desde Río y fue objeto de burlas

Una curiosa situación se vivió en un programa argentino que estaba en Río de Janeiro, luego de que coincidieran con el mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal en un hotel.

El momento se dio este lunes 20 de octubre por la mañana, cuando el programa deportivo argentino "Picado TV" se encontraba en vivo, con el despacho del periodista, Gonzalo Cardozo, quien casualmente se encontró con Vidal en el hotel.

Tras el momento inicial del periodista con el "Rey", las risas fueron inmediatas desde el estudio y con el comentario de "que hace Cardozo con Vidal, boludo".

"Pensó que era un saludo, pero cuando vio que era una nota, se escapó, pero está bien, igual mandó un saludo", respondió el reportero.

"Pensé que era un doble de Vidal; lo metemos igual, pero cuando ya vi que era Vidal, ahí te llamé, pero no quiso", añadió.

Tras la explicación del periodista argentino, desde el panel se ensañaron con el chileno: "Dile a Vidal si se compró una tele grande, que anda subiendo historias por Instagram hinchando por Marruecos. Que compré una tele grande para ver el mundial, no juega a nada, todo lo mira por la televisión Vidal", expresó un contertulio.

Ante ello, el periodista en terreno lo defendió: "Saliendo de la chicana y todo, el chabón es un fenómeno, boludo, se olvidan de lo que juega al fútbol este tipo", comentó Cardozo.