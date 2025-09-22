Arturo Vidal felicitó a Ousmane Dembélé por su Balón de Oro: "Merecido crack"

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de felicitaciones al francés Ousmane Dembélé, excompañero en Barcelona, quien fue galardonado este lunes con el Balón de Oro por su espectacular campaña con PSG en la temporada pasada.

"Felicitaciones hermano", escribió Vidal en sus historias de Instagrma, con una fotografía abrazando a un joven Dembélé, en la época que coincidieron en Barcelona, entre 2018 y 2020.

"Merecido crack, a seguir por más", agregó el "King" en su felicitación al delantero de 28 años.