Arturo Vidal lamentó la derrota ante Coquimbo: Quedamos con un poco de rabia

Posterior a la derrota de Colo Colo en su visita a Coquimbo Unido, fue el volante nacional Arturo Vidal quien sacó la voz y reflexionó sobre el resultado desfavorable para su equipo, reconociendo los méritos que tienen al rival encaramado como líder en la Liga de Primera.

"Fue un partido difícil. Por algo están primero, lo han hecho espectacular este año. Merecen el puesto y ojalá puedan ser campeones. El primer tiempo fuimos superiores, pero para ganar hay que hacer goles. Quedamos con un poco de rabia", confesó.

Posteriormente, Vidal sostuvo: "El balance fue bueno. No entendíamos porque no quería entrar la pelota. Cuando te hacen un gol así, nos sorprendimos porque no tenían por dónde. No sé cuántas llegadas hicieron, pero ganaron al estilo Coquimbo, como lo han hecho todo el Campeonato".

Respecto a su continuidad, el "King" enfatizó que "no estoy afuera de Colo Colo. Tenemos todavía seis partidos para meternos en la copa internacionales y para seguir. No veo prensa porque ya me de verdad me aburrieron".

Finalmente, el mediocampista se refirió a la Kings League: "Ese proyecto me gusta mucho, es algo lindo, están varios jugadores importantes, leyendas. Está (Robert) Lewandowski de Barcelona, está James (Rodríguez), que es el jugador más importante que tiene Colombia".

"Mi participación va a ser de acá, nunca mi intención es a ir allá, si es que tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar iré a Brasil. Capaz que lo tendré que hacer en vivo en mi momento libre, pero jamás voy a salir de acá, de Chile o de algún entrenamiento de Colo Colo", cerró.