Arturo Vidal se sumó a la Kings League: Será capitán de Chile en su próximo Mundial

El volante Arturo Vidal sorprendió al sumarse a la Kings League en el rol de capitán, junto al streamer Shelao, para la próxima Kings World Cup Nations que celebrará la marca de torneos de fútbol 7.

"Lo pedían a gritos, ahora lo tienen", anunció la cuenta de la Kings League Américas. En tanto, el volante de Colo Colo comentó con la bandera chilena y un emoji para mandar a callar; fiel a su estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kings League Openbank Americas (@kingsleagueamericas)

De todas formas, Vidal no es el único futbolista activo que será capitán en este símil de Mundial a jugarse en Brasil el año 2026.

Robert Lewandowski estará por Polonia junto al comentarista Piotr "Izak" Skowyrski, mientras que el colombiano James Rodríguez dirá presente en dupla con el streamer Juan Guarnizo.

Mención especial merecen dos exjugadores: Sergio Agüero tendrá en solitario la capitanía argentina y Wesley Sneijder, junto a Mohamed "Chatmo" Rashid, liderará a Países Bajos.

La Kings World Cup Nations 2026 tendrá lugar en Sao Paulo entre el 3 y 17 de enero, lo que en teoría chocaría con la pretemporada de Vidal, que puso condiciones para seguir en Colo Colo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kings League World (@kingsworld)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kings League Openbank Americas (@kingsleagueamericas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kings League Openbank Americas (@kingsleagueamericas)