Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

Arturo Vidal y mal momento "albo": Los colocolinos nunca nos rendimos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El "King" subió una historia a sus redes sociales.

Arturo Vidal y mal momento
Este lunes, Arturo Vidal subió a sus historias de redes sociales un mensaje sobre el mal momento que vive Colo Colo tras el empate 2-2 ante Deportes Limache que cedió en el último minuto en el Estadio Nacional, y fue enfático: "Los colocolinos nunca nos rendimos".

También escribió otra frase acompañada de una imagen de él en el partido ante los "tomateros": "A seguir peleando y luchando hasta el final, equipo".

El "Cacique" marcha en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 35 puntos a seis de la clasificación a Copa Sudamericana y a falta de cinco fechas por disputarse de la Liga de Primera

El siguiente partido de Colo Colo será de visita ante Ñublense el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT).

