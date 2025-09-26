"Conmigo aprendió": la frase de Arturo Vidal que desató la burla de Toni Kroos en redes

A más de un año de su retiro, el exfutbolista alemán Toni Kroos desató miles de reacciones en redes sociales luego de su irónica respuesta frente unos antiguos dichos del mediocampista nacional Arturo Vidal.

Todo comenzó cuando el popular medio neerlandés conocido como Skiller rememoró unas afirmaciones del "King" en una conversación que tuvo junto al streamer argentino Davo Xeneize, a quien dijo que el exjugador de Real Madrid "aprendió" de él.

"Lo conocía porque jugamos juntos en Bayer Leverkusen. Conmigo aprendió mucho, lo agarré a patadas varias veces. Estuvo dos años, pero el primero casi ni jugó (...). Técnicamente fue muy bueno, pero le faltaba el roce y ahí justo se topó conmigo", mencionó Vidal en el video publicado en junio de 2024.

No obstante, el citado portal de Países Bajos rescató la única frase y entre los miles de reacciones se dejó ver un comentario de Kroos en el que incluyó tres emojis riendo entre lágrimas, dejando a entrever que no estuvo de acuerdo con las palabras del "King".