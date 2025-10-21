"El más grande de Chile": Arturo Vidal se reunió con Giorgian de Arrascaeta en Río de Janeiro

Aprovechando los días libres tras la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido, Arturo Vidal viajó a Río de Janeiro y se reencontró con su excompañero y amigo, el volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

El mediocampista de Flamengo compartió una foto del encuentro en sus redes sociales, dedicándole un contundente elogio al "King": "El más grande de Chile".

La imagen muestra a ambos futbolistas compartiendo en un restaurante, reflejando la buena relación que forjaron durante el paso del chileno por el "Mengao".

"Lindo poder encontrarte de nuevo, amigo", escribió De Arrascaeta en la publicación, evidenciando el afecto que mantiene con el volante de Colo Colo.

El viaje de Vidal se da en medio de un breve receso para el plantel "albo", que aprovecha la pausa del campeonato para recargar energías. Por su parte, el encuentro con su amigo uruguayo se produce en la antesala de un desafío crucial para De Arrascaeta y Flamengo, que se preparan para enfrentar a Racing Club de Avellaneda por la Copa Libertadores.

El reencuentro de dos de las figuras más importantes del fútbol sudamericano generó una ola de reacciones entre los hinchas de ambos equipos, quienes celebraron la amistad que trasciende las camisetas y la rivalidad deportiva, pero apuntaron que Vidal está de "vacaciones" en un complejo momento de los "albos".