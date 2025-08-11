Informe de Felipe González preocupó a Colo Colo tras los insultos de Arturo Vidal ante Everton

Mucha preocupación generó en Colo Colo la situación del volante Arturo Vidal, quien pese a estar suspendido para el duelo en Sausalito, protagonizó un tenso momento al encarar al árbitro Felipe González en el tardío empate que consiguió Everton.

Desde La Tercera consignaron que el informe del juez incluirá los insultos registrados en Viña del Mar: "El cul... (por Sebastián Sosa Sánchez) no le pega de malo a la pelota. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. ¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR o no?".

Además, el citado portal señala que el árbitro entregará el documento ante el Tribunal de Disciplina, incorporando las palabras de Vidal y la observación: "Interpelar a voz alzada recriminándome por el penal sancionado".

De esta manera, la situación puede acarrear consecuencias mayores para el histórico volante de La Roja, quien se expone a una suspensión prolongada y posiblemente sea citado a la sesión del martes 19 en la corte deportiva para entregar su testimonio.