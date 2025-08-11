Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago23.9°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

Informe de Felipe González preocupó a Colo Colo tras los insultos de Arturo Vidal ante Everton

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El árbitro entregará el documento ante el Tribunal de Disciplina.

Informe de Felipe González preocupó a Colo Colo tras los insultos de Arturo Vidal ante Everton
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Mucha preocupación generó en Colo Colo la situación del volante Arturo Vidal, quien pese a estar suspendido para el duelo en Sausalito, protagonizó un tenso momento al encarar al árbitro Felipe González en el tardío empate que consiguió Everton.

Desde La Tercera consignaron que el informe del juez incluirá los insultos registrados en Viña del Mar: "El cul... (por Sebastián Sosa Sánchez) no le pega de malo a la pelota. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. ¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR o no?".

Además, el citado portal señala que el árbitro entregará el documento ante el Tribunal de Disciplina, incorporando las palabras de Vidal y la observación: "Interpelar a voz alzada recriminándome por el penal sancionado".

De esta manera, la situación puede acarrear consecuencias mayores para el histórico volante de La Roja, quien se expone a una suspensión prolongada y posiblemente sea citado a la sesión del martes 19 en la corte deportiva para entregar su testimonio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada