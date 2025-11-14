Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

"Llegó el regalón": Arturo Vidal sacó a relucir su lujoso auto deportivo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El bólido del "King" está valorado en más de 60 millones de pesos.
En medio de la espera por volver a jugar por Colo Colo tras una lesión que lo apartó en los últimos encuentros, el volante Arturo Vidal destacó en redes sociales la adquisición de un nuevo vehículo de lujo; una de sus conocidas aficiones.

A través de Instagram, el "King" lució su flamante Ford Mustang Dark Horse de color rojo, vistiendo ropa a la par del auto deportivo.

"Por fin llegó el regalón", celebró Vidal sobre el vehículo, cuyo precio de lista en Chile asciende a los $60.490.000.

- Mira el nuevo auto de Arturo Vidal:

Imagen foto_00000003

Imagen foto_00000002

