Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

Maradona quedó en el tercer lugar: Vidal hizo ranking con históricos "10" del fútbol mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador de Colo Colo eligió a Lionel Messi como el mejor.

El volante de Colo Colo Arturo Vidal se animó en sus redes sociales e hizo un ranking con históricos "10" del fútbol mundial.

En su elección ubicó en primer lugar a Lionel Messi, segundo al brasileño Pelé y tercero a Diego Armando Maradona.

Cuarto quedó Ronaldinho, quinto Zinedine Zidane, sexto Michel Platini y séptimo Francesco Totti.

En el octavo lugar ubicó a Roberto Baggio, noveno a Neymar y décimo a Luka Modric.

