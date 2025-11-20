Maradona quedó en el tercer lugar: Vidal hizo ranking con históricos "10" del fútbol mundial

El volante de Colo Colo Arturo Vidal se animó en sus redes sociales e hizo un ranking con históricos "10" del fútbol mundial.

En su elección ubicó en primer lugar a Lionel Messi, segundo al brasileño Pelé y tercero a Diego Armando Maradona.

Cuarto quedó Ronaldinho, quinto Zinedine Zidane, sexto Michel Platini y séptimo Francesco Totti.

En el octavo lugar ubicó a Roberto Baggio, noveno a Neymar y décimo a Luka Modric.