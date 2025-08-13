Marité Matus sorprendió tras sumarse a proyecto comercial de Arturo Vidal

A través de un video en redes sociales, María Teresa Matus llamó la atención tras sumarse a uno de los negocios de su exesposo Arturo Vidal, trabajando codo a codo en reuniones.

En concreto, Marité es parte del equipo de diseño de AV Streetwear, marca de ropa urbana del jugador de Colo Colo, que ha promocionado junto a su familia y Sonia Isaza, su actual pareja.

Vidal y Matus se vieron sentados uno al lado del otro durante una de las juntas para discutir los modelos de la firma, llamando a seguir sus perfiles en redes sociales "para ser parte de este proceso".