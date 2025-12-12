"No acepto que nadie venga a juzgarme": El mensaje de Arturo Vidal tras comenzar sus vacaciones

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, se fue de vacaciones a Punta Arenas en medio de la incertidumbre sobre su continuidad en el cuadro albo, y sorprendió al compartir un video con potente mensaje.

En sus historias de Instagram, el "King", en primera instancia, publicó postales de su viaje a la zona austral del país junto a su pareja Sonia Isaza. Sin embargo, agregó una publicación de Tiktok, en donde aparece Tony Montana, histórico personaje de la pelicula Scarface, y una reflexión en donde señaló que "no acepto que nadie venga a juzgarme".

"En mi proceso, yo solo sé cuánto lloré en las noches de insomnio que pasé. Cuánto anhelé que todo fuera diferente y cuántas veces me sentí perdido en la oscuridad de mi propio dolor. Nadie sabe las heridas que llevo en el alma, las palabras que me quebraron en silencio, el peso que tuve que cargar en soledad, por eso no acepto que nadie venga a juzgarme, porque nadie a caminado por mis zapatos, y ha sentido el vacío de mis sueños rotos", fue parte de la reflexión que publicó el bicampeón de América.

Vidal actualmente está con contrato renovado con Colo Colo, aunque su continuidad está en duda debido a un supuesto quiebre con el técnico Fernando Ortiz, luego de haber perdido la titularidad en las últimas fechas de la Liga de Primera 2025.