Vidal reaccionó al triunfo de Kast y protagonizó duro cruce con un seguidor

Arturo Vidal vivió una jornada histórica en lo personal este domingo. A sus 38 años, el volante de Colo Colo participó por primera vez en una elección presidencial y utilizó sus redes sociales para referirse al triunfo de José Antonio Kast. Sin embargo, su mensaje cívico derivó en una agria polémica con un fanático que lo increpó duramente.

El "King" comenzó compartiendo una gráfica oficial con el resultado de la elección y una reflexión sobre el proceso. "Hoy por primera vez fui partícipe de una elección presidencial en mi país. Chile decidió su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Como dije hoy, solo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un Chile mejor", escribió el mediocampista.

La furia y el descargo del "King"

La publicación no fue bien recibida por algunos usuarios. Vidal expuso en sus historias un mensaje privado de una persona que, tras ver el posteo sobre Kast, le escribió: "¡Payaso cul... Andate de Colo Colo, acuérdate de dónde saliste!".

Lejos de ignorar el ataque, el bicampeón de América respondió con fuerza, aclarando que su publicación no revelaba su preferencia política, sino que celebraba el acto democrático. "Qué lamentable es leer este tipo de mensajes. Jamás he dicho cuál es mi voto porque no es mi obligación hacerlo público y tampoco es correcto que se me juzgue por dónde vengo", lanzó.

Vidal profundizó en su defensa reivindicando su historia de esfuerzo: "Vengo del barrio, me crié con una mamá que se sacrificó día y noche por sus hijos y me levanto cada día a ganarme el pan porque nada me lo han regalado, me lo he ganado".

Finalmente, el jugador cerró la polémica haciendo alusión al gesto de la candidata perdedora, Jeannette Jara. "Pueden juzgarme porque no fue mi mejor año o cuando he cometido errores... Pero jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz de ser parte de la democracia. La candidata Jara acaba de decir que hoy la democracia habló fuerte y claro y es lo mismo que puse", sentenció.

Además, publicó una caricatura suya con una banda presidencial.