Vidal tuvo trabajo diferenciado tras sumarse tarde a la práctica en Colo Colo

En la antesala del último partido de Colo Colo en la Liga de Primera 2025, el plantel comienza a transitar un cierre de temporada marcado por la presión por no depender de sí mismo para asegurar un cupo en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, uno de los hechos llamativos fue que Arturo Vidal se sumó tarde al entrenamiento de este miércoles. Esto, debido a un permiso especial que solicitó por un compromiso familiar.

Por lo mismo el "King", que no estuvo presente en el duelo ante Cobresal en El Salvador por acumulación de tarjetas, se incorporó cuando la práctica ya llevaba cerca de media hora y realizó un trabajo diferenciado antes de integrarse al resto del grupo.

Colo Colo se prepara para recibir a Audax Italiano en el Monumental este domingo. El partido se jugará a las 18:00 horas en Macul y los "albos" necesitan una victoria para mantenerse con la ilusión.

Además del triunfo propio, los "albos" dependen de que Ñublense derrote a Cobresal en Chillán para alcanzar un cupo en la Sudamericana.