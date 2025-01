[VIDEO] No le gustó la respuesta: Speed le hizo elegir a Vidal entre Messi y Cristiano Ronaldo

En medio del frenético paso del streamer Speed por Chile, hubo un curioso momento en que se mostró indignado por una respuesta del futbolista de Colo Colo Arturo Vidal.

El estadounidense le preguntó al bicampeón de América si prefiere a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, molestándose con la respuesta del volante.

El nacional señaló, sin dudas, que para él el mejor es "Messi. Messi is my brother (Messi es mi hermano). Messi es Dios".

Speed, cuya cercanía con el portugués es conocida, quedó insatisfecho con la rapidez de la respuesta y la firmeza de la declaración de Vidal, por lo que se mostró indignado. Luego, ambos se despidieron de manera afectuosa.

- Revive el momento:

🚨| WATCH: Speed asks Arturo Vidal “Ronaldo or Messi?” 😭😭😭 Speed le pregunta a Arturo Vidal, “¿Ronaldo o Messi?” 😭😭😭 pic.twitter.com/Q1YhWLP2z5

🚨| NEW: Speed’s photos from today’s stream in Chile 📸 🇨🇱 pic.twitter.com/QS5etiYwU3