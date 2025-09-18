Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal
[VIDEO] "Voy a estar en casa": El anuncio de festejo dieciochero de Arturo Vidal
El "King" realizó un creativa publicidad para su marca de ropa.
En medio de la víspera de Fiestas Patrias, Arturo Vidal aprovechó de realizar un creativo video para publicitar su propia marca de ropa, "The King 23". Con imágenes de antiguas y alocadas celebraciones, el volante nacional ironizó que este año disfrutará "en casa, tranquilo".
