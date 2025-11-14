Audax Italiano descartó posible contratación de José Luis Sierra como sucesor de Ribera

Audax Italiano se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la partida de Juan José Ribera, y uno de los primeros nombres que circuló fue el de José Luis Sierra, exentrenador de Unión Española.

Desde la dirigencia del club de La Florida descartaron rápidamente esta opción para asumir el cargo, según informamos en Cooperativa Deportes.

La intención inicial de la administración itálica es nombrar un entrenador interino para afrontar el cierre de la temporada. El objetivo principal es "descomprimir" al plantel en la recta final del torneo, donde el equipo aún tiene chances de pelear por objetivos importantes como una clasificación a Copa Sudamericana.

En medio de este escenario, un nuevo candidato ha surgido con fuerza. Se trata del técnico argentino Leandro Stillitano, quien es reconocido en el fútbol chileno por haber sido el ayudante técnico de Gustavo Quinteros durante su exitoso paso por Colo Colo. Actualmente, Stillitano forma parte del staff técnico de Inter Miami.

Cualquier entrenador que asuma el desafío deberá aceptar un contrato a corto plazo, enfocado en los últimos tres partidos del campeonato. El acuerdo podría incluir una cláusula de renovación automática si se consigue el objetivo trazado por el club, un reto atractivo para un técnico que busque una oportunidad para proyectar su carrera en el país.

Audax marcha en el séptimo puesto de la Liga de Primera con 43 puntos, aún en zona de clasificación a Sudamericana, dos unidades por sobre su próximo perseguidor, Colo Colo.

Sus próximos rivales son Everton, Ñublense y los "albos".

Sierra tuvo una irregular temporada con Unión Española, club que está al borde del descenso.