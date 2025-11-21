Gustavo Lema y su debut triunfal con Audax Italiano ante Everton: Siempre hay cosas por mejorar

El argentino Gustavo Lema valoró su debut triunfal como entrenador de Audax Italiano, tras vencer por 2-0 a Everton en el Bicentenario de La Florida, por la fecha 28 de la Liga de Primera, aunque fue cauto y sostuvo que "siempre hay cosas por mejorar".

"Fue un partido interesante. Hubo muchas situaciones donde, lógicamente, quedaron aspectos por corregir. Sin embargo, me quedo con muchas cosas, no solo emocionales, sino también del juego, que el equipo intentó y por momentos logró ejecutar. En definitiva, estoy agradecido por el rendimiento de los muchachos", comentó en conferencia de prensa.

También destacó el rol del experimentado Eduardo Vargas en el encuentro: "Le tocaba, como es habitual por su jerarquía, comandar al equipo desde ese aspecto. Y bueno, fue solidario, fue muy importante en momentos donde necesitábamos retener el balón. También asistió a compañeros y tuvo algunas jugadas para definir. Así que nada, como te decía, con el resto del equipo, fue un partido muy valiente".

Por último, se refirió al próximo partido que tendrá Audax Italiano, ante Ñublense en La Florida, el sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas.

"Tenemos unos cuantos días, así que eso es lo que más me interesa. Ya llegará el momento de analizar al rival, pero sobre todo, queremos hacer un análisis profundo del equipo, del nuestro, para poder corregir, porque, obviamente, más allá del triunfo", sentenció.