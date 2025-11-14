Juan José Ribera dejó de ser el técnico de Audax Italiano

El técnico Juan José Ribera dejó de ser el entrenador de Audax Italiano luego de un complejo segundo semestre en los que ha hilado una serie de malos resultados que lo alejaron de la lucha por el título.

De acuerdo información de Cooperativa Deportes, que luego fue confirmada por el propio club "itálico", se llegó a un acuerdo entre ambas partes para que Ribera deje su cargo a solo tres fechas del término de la Liga de Primera.

Ribera llegó a inicios de año al cuadro de colonia y alcanzó a conducir entre Liga de Primera y Copa Chile 39 partidos con 21 triunfos, siete empates y 11 derrotas.

No obstante, la eliminación de Copa Chile en semifinales ante Huachipato y un segundo semestre para el olvido terminó pasándole la cuenta a Ribera.

De hecho el equipo llegó a ser primero entre la fecha 10 y la fecha 12, terminando en el segundo lugar de la primera rueda, pero fue cediendo terreno y hoy por hoy el equipo marcha séptimo con 43 puntos en plena lucha por el último cupo a Copa Sudamericana.