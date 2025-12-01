[VIDEO] Hinchas de Audax Italiano se burlaron del descenso de Unión Española

El segundo descenso de Unión Española en su historia no dejó indiferente a nadie, menos a su acérrimo rival, ya que hinchas de Audax Italiano aprovecharon el partido ante Ñublense en La Florida para burlarse del cuadro hispano".

En las tribunas se vieron globos negros y disfraces del "fantasma de la B", festinando con la caída de Unión al ritmo de la canción "Te Vas" de Américo.

- Revisa el momento: