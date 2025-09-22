El error de la cuenta oficial del Balón de Oro con el ranking de "Dibu" Martínez para el Premio Yashin

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez terminó octavo en el ranking para el Premio Yashin, que quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, pero hubo un error en la publicación de la cuenta oficial del Balón de Oro, que se viralizó antes que fuera borrado.

Como es usual, Balón de Oro, tras la premiación, publicó las gráficas con el ranking de cada futbolista nominado, con Martínez ocupando el octavo lugar.

Sin embargo, en el texto del posteo en la cuenta X, "Dibu" estaba en el primer puesto, generando de inmediato miles de comentarios.

El error fue que el listado que apareció por escrito fue el ranking de 2024, año en que Martínez, arquero de Aston Villa, ganó por segunda ocasión el trofeo.

Minutos después, Balón de Oro borró la publicación.