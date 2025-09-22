Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

Gianluigi Donnarumma ganó el Premio Yashin al mejor arquero del mundo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El argentino Emiliano Martínez terminó octavo.

Gianluigi Donnarumma ganó el Premio Yashin al mejor arquero del mundo
El italiano Gianluigi Donnarumma, arquero de Manchester City, fue galardonado en la ceremonia del Balón de Oro con el Premio Yashin como mejor portero del mundo, tras haber ganado prácticamente todo en PSG en la temporada pasada.

Donnarumma completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos locales se proclamó por primera vez ganador de Champions League.

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que ya recibió este reconocimiento en 2021, relevó en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador los dos pasados años, y quien terminó en el octavo lugar en el ranking de 2025.

"Estoy muy honrado de recibir este premio, contentísmo de mis prestaciones de la pasada temporada. Hemos disfrutado de forma increíble, gracias a todos mis antiguos compañeros, gracias a vosotros estoy aquí esta noche. Hicimos un año formidable", dijo el portero italiano, quien firmó en el City a comienzos de septiembre.

"Estoy concentrado a mi nueva aventura, tenemos objetivos muy elevados, espero conseguir los mismos trofeos", cerró.

