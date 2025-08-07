Luis Enrique y Flick, entre los candidatos al Premio Cruyff

El entrenador español de París Saint-Germain, Luis Enrique, figura como el gran favorito para conseguir el Premio Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada, al que también aspira el alemán de FC Barcelona Hansi Flick.

Junto a ellos están el entrenador italiano de Napoli, Antonio Conte; su compatriota de Chelsea, Enzo Maresca, y el neerlandés de Liverpool, Arne Slot.

Entre los cinco candidatos no figura ninguno de los del año pasado, cuando fue galardonado el italiano, entonces de Real Madrid, Carlo Ancelotti.

En esta edición, Luis Enrique, de 55 años, aparece como el principal favorito, gracias a su triunfo en la Liga de Campeones y su doblete nacional, liga y Copa, pero también por haber sabido construir un equipo con una identidad muy marcada.

El único punto negro de su temporada fue la final del Mundial de Clubes perdida contra el Chelsea de Maresca, que a sus 45 años sumó entonces su segundo trofeo de la temporada, junto a la Liga Conferencia, además de marcar el regreso de su equipo a la élite del fútbol inglés.