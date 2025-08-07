Solo campeones: Los cinco candidatos a Mejor Club del año

FC Barcelona, triunfador en La Liga, figura entre los cinco candidatos al mejor club del año en la gala del Balón de Oro, junto a PSG, ganador de la Champions y la Ligue 1; Botafogo, ganador de la Libertadores; Chelsea campeón de la Conference y el Mundial de Clubes y Liverpool, monarca de la Premier.

En la gala que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en París, el equipo francés figurará como gran favorito, gracias a su victoria en la Liga de Campeones, la primera en la historia del club, pero también su doblete nacional, su 13ª Liga, la cuarta consecutiva, y su 14ª Copa de Francia.

Su único punto negro la derrota en la final del Mundial de Clubes contra Chelsea, que además ganó la Liga Conferencia y acabó cuarto de la Premier, tras años alejado de los mejores en su liga doméstica.

Un campeonato que se apuntó Liverpool por vigésima vez, la primera desde 2020 y que firmó un gran arranque de la Liga de Campeones, antes de cruzarse en octavos con el intratable PSG.

El Barça de Flick llegó más lejos en Europa, se quedó a unos pocos minutos de la final de la Liga de Campeones, pero se consoló con tres títulos nacionales, Liga, Copa y Supercopa.

Botafogo, por su parte, consiguió la primera Copa Libertadores de su historia y su tercer título nacional de la mano del portugués Renato Paiva.

En el fútbol femenino los candidatos son FC Barcelona, Arsenal, Chelsea, Lyon y Orlando Pride.