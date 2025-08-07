Solo campeones: Los cinco candidatos a Mejor Club del año
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en París.
FC Barcelona, triunfador en La Liga, figura entre los cinco candidatos al mejor club del año en la gala del Balón de Oro, junto a PSG, ganador de la Champions y la Ligue 1; Botafogo, ganador de la Libertadores; Chelsea campeón de la Conference y el Mundial de Clubes y Liverpool, monarca de la Premier.
En la gala que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en París, el equipo francés figurará como gran favorito, gracias a su victoria en la Liga de Campeones, la primera en la historia del club, pero también su doblete nacional, su 13ª Liga, la cuarta consecutiva, y su 14ª Copa de Francia.
Su único punto negro la derrota en la final del Mundial de Clubes contra Chelsea, que además ganó la Liga Conferencia y acabó cuarto de la Premier, tras años alejado de los mejores en su liga doméstica.
Un campeonato que se apuntó Liverpool por vigésima vez, la primera desde 2020 y que firmó un gran arranque de la Liga de Campeones, antes de cruzarse en octavos con el intratable PSG.
El Barça de Flick llegó más lejos en Europa, se quedó a unos pocos minutos de la final de la Liga de Campeones, pero se consoló con tres títulos nacionales, Liga, Copa y Supercopa.
Botafogo, por su parte, consiguió la primera Copa Libertadores de su historia y su tercer título nacional de la mano del portugués Renato Paiva.
En el fútbol femenino los candidatos son FC Barcelona, Arsenal, Chelsea, Lyon y Orlando Pride.