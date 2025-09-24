Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

[VIDEO] La divertida reacción de Luis Enrique al ver a Dembélé con su Balón de Oro

El español dejó lo que estaba haciendo para saludar al delantero.

El delantero Ousmane Dembélé volvió ayer martes a las prácticas con Paris Saint-Germain y fue recibido por sus compañeros, y también por el técnico Luis Enrique, quien dejó de lado los formalismos y protagonizó un divertido momento al ver al delantero entrar con su Balón de Oro.

El técnico asturiano paró lo que estaba haciendo y se acercó al jugador para saludarlo afectuosamente para luego besar el trofeo provocando las risas de los presentes.

