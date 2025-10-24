Carabinero disparó arma tras acusar intento de agresión de hinchas de la U

Un funcionario de Carabineros disparó su arma de servicio durante los incidentes registrados en el denominado "hotelazo" de hinchas de la Universidad de Chile en la previa del duelo por Copa Sudamericana ante Lanús.

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó a través de redes sociales.

En el registro se ve el momento en que el uniformado percuta el arma apuntando hacia la zona donde estaban los simpatizantes azules.

Incluso se ve que al momento del disparo por la vereda pasaba un hombre con un niño en brazos.

La institución policial informó que el uniformado accionó su arma reglamentaria ante un intento de agresión. Asimismo, Carabineros enfatizó que no hubo personas lesionadas producto del disparo.