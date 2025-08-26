Habló el hincha de la U que cayó desde la tribuna en Avellaneda: Ya estoy mejor, evolucionando bien

Gonzalo Alfaro, el hincha de Universidad de Chile que sufrió una caída desde una tribuna del estadio de Independiente en medio de los incidentes por la Copa Sudamericana, entregó su testimonio desde los cuidados médicos en Argentina.

"Gracias por las oraciones, por tenerme presente, por preguntar cómo estoy. Ya estoy mejor, evolucionando bien", expresó en un audio difundido por su familia, según consignó el medio trasandino Radio La Red.

Así mismo, el afectado manifestó: "Quiero estar con mi familia, mis hijas, mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos... todos los que han estado conmigo en este momento difícil. Les mando este mensaje de corazón y les doy las gracias por todo el apoyo".

Alfaro, de 33 años, fue uno de los fanáticos azules presentes cuando los barristas de Independiente invadieron la tribuna para protagonizar una brutal golpiza, siendo empujado en uno de los sectores y cayendo lastimado a la galería baja.