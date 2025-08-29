Jefe barrista de Independiente quedó con prohibición de ingreso a los estadios tras incidentes con la U

A través de un comunicado, las autoridades argentinas anunciaron la prohibición de ingreso a los estadios de Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava de Independiente, tras los graves incidentes en el partido con Universidad de Chile.

El Ministerio de Seguridad Nacional trasandino informó la adopción de la resolución 1039/2025 que renueva la "tarjeta roja" a Lenczicki en todas las canchas del territorio argentino.

La extensión de la prohibición es "con plazo indeterminado" y "a todo evento deportivo", con efecto "de carácter inmediato" a la espera de su publicación en el Boletín Oficial el 1 de septiembre.

"Esta restricción tiene como objetivo prevenir la concurrencia de personas que pudieran generar riesgos para la seguridad en los espectáculos deportivos, en especial aquellas vinculadas a conductas violentas y estructuras de mando en parcialidades radicalizadas", señaló el ministerio trasandino, en el marco de su programa Tribuna Segura.