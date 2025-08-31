Ben Brereton fue oficializado como flamante fichaje de Derby County

Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

En la última jornada de la ventana de transferencias, Ben Brereton concretó su fichaje por Derby County de la Championship inglesa, luego de movimientos realizados sobre el límite del mercado.

Los "Carneros" arremetieron por el seleccionado nacional a última hora y sellaron su traspaso en calidad de préstamo por toda la temporada 2025/2026; es decir, hasta el próximo junio.

Derby County destacó los siete goles de Brereton en sus 35 partidos con La Roja, además de catalogarlo como "una opción goleadora probada para el plantel de John Eustace".

"Estoy encantado de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar. Llevo un año en Southampton y no he jugado tanto como quisiera. Hablé con el entrenador y no dudé en venir a jugar más partidos y ayudar al equipo", señaló Brereton en las redes de su nuevo club.

"Quiero jugar tantos partidos como pueda. Quiero marcar goles, ayudar al equipo, crear ocasiones y ser un buen compañero. Estoy muy emocionado de participar en esta temporada", sumó.

Brereton buscará la continuidad que no tuvo en Southampton, donde en la pasada campaña solo jugó 13 partidos entre Premier League y Copa de la Liga, sin anotar goles.

