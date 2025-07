Ben Brereton recibió una advertencia del nuevo entrenador de Southampton

Tras no lograr el ascenso con Sheffield United a la Premier League, Ben Brereton regresó a Southampton y se mantendrá otra temporada disputando la Championship de Inglaterra, esta vez bajo las órdenes del técnico Will Still.

En ese sentido, el delantero nacional junto al resto del equipo recibió una clara advertencia. Según adelantó el medio inglés Daily Echo, el estratega considera un máximo de 26 jugadores para su plantel de cara a la siguiente campaña.

"No creo que el dinero sea lo más importante ahora mismo. Simplemente se trata de lograr el equilibrio adecuado", apuntó el adiestrador de "Big Ben".

Además, adelantó que ya mantuvo conversaciones con el director deportivo sobre el tema: "Johannes (Spors) y yo nos sentamos y decidimos que necesitamos observar bien a todos estos jugadores en un nuevo entorno".

"Cuando tengamos que tomar una decisión, seremos lo más honestos y abiertos en beneficio del jugador y del club", sentenció el DT.