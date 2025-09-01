Brereton y la clave para fichar en Derby County: "El DT fue brillante conmigo"

En la previa de viajar a Chile para integrarse a la selección nacional, Ben Brereton selló su fichaje en Derby County, un histórico club inglés y este día lunes la institución publicó una entrevista con el ahora exjugador de Southampton.

"Hablé con el míster aquí, y desde entonces no dudé en venir a jugar más partidos y ayudar al equipo. Al fin y al cabo, es un gran club, así que no dudé en hacerlo", dijo al sitio web de los "carneros".

"Tengo muchos buenos amigos aquí (en Derby) que hablan maravillas de él (Eustace). Fue brillante conmigo por teléfono y, desde ese momento, lo único que realmente quería era fichar por el Derby County", añadió.

Brereton se mostró ansioso por debutar en su nueva escuadra: "Quiero jugar tantos partidos como pueda. Quiero marcar goles, ayudar al equipo, crear ocasiones y ser un buen compañero. Estoy muy emocionado de participar en esta temporada. Sé que el Derby ha fichado a muchos jugadores; tengo muchas ganas de conocerlos y ponerme manos a la obra", comento.

Por último, sostuvo: "Llevo un año en el Southampton y no he jugado tanto como quisiera (...) estoy encantado de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar con los chicos", complementó.

Consignar que antes de estrenarse en Derby County, Brereton tendrá que viajar a Santiago para sumarse a los trabajos de la Roja de cara a los partidos ante Brasil y Uruguay por el cierre de esta Clasificatorias para el Mundial 2026.