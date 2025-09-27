¡Golazo! Ben Brereton evitó la derrota de Derby County con su primer gol en el club

El delantero chileno Ben Brereton Díaz tuvo una gran jornada de Derby County, al anotar su primer gol con el club y ser el héroe en su 1-1 contra Wrexham por la séptima fecha de la Championship inglesa.

La escuadra del chileno, que fue titular, estuvo en desventaja desde el minuto 59, pues Lewis O'Brien abrió la cuenta para el equipo recién ascendido y propiedad del actor Ryan Reynolds.

Sin embargo, Brereton brilló con su estreno en las redes, nada menos que con un golazo a los 71': Hizo un túnel y sacó un zapatazo desde media distancia para colgarla al ángulo.

Ben Brereton Díaz 72' | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wrexham 1-1 Derby County



Brereton Díaz equalizes score at 72' pic.twitter.com/SFk5GniTIo — Goals ⚽ (@Goals360hub) September 27, 2025

De esta manera, los "carneros" alcanzaron seis puntos y su tercera igualdad en lo que va de temporada. Por el lado de Brereton, pudo celebrar por primera vez en su quinta presencia en cancha, completando además todo el encuentro.

Por otro lado, el arquero y seleccionado nacional Lawrence Vigoroux dijo presente en el 1-1 de Swansea como local frente a Millwall.

Zan Vipotnik adelantó a los galeses en el minuto 12, aunque Josh Coburn puso la cifra forastera antes del descanso (45+1').

El elenco de Vigoroux se quedó con nueve unidades, hilando tres partidos seguidos sin triunfos.