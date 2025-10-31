Boca Juniors abrirá un Hard Rock Café en La Bombonera

Boca Juniors anunció oficialmente una alianza histórica: El club abrirá un restaurante de la cadena internacional Hard Rock Café dentro de su estadio, La Bombonera.

El proyecto fue aprobado por mayoría en la Asamblea de Representantes del club y transformará al recinto en el primer estadio de fútbol a nivel mundial con una sede de la reconocida marca.

El nuevo local se construirá en el espacio que actualmente ocupa la cafetería del estadio y contará con una superficie de aproximadamente 900 metros cuadrados. La apertura está proyectada para mediados del año 2026, consolidando una propuesta gastronómica y de entretenimiento única en el fútbol argentino.

La inversión inicial para el proyecto será de dos millones de dólares por parte de la empresa estadounidense y cerca de medio millón de dólares aportados por Boca Juniors. Según el acuerdo, el club recibirá el 7% de todos los ingresos generados por el restaurante, que incluirán no solo la venta de comida y bebida, sino también productos de indumentaria y merchandising de la marca Hard Rock.

Este anuncio se realizó durante la misma asamblea en la que las autoridades del club presentaron el balance para el ejercicio comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025. Los números arrojaron un superávit de 35.581 millones de pesos, lo que equivale a unos 24 millones de dólares.